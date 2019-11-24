أبو بكر القربي: الأمم المتحدة فشلت باليمن

المصدر: المنامة- البيان

قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، بأن التدخلات الإيرانية في اليمن، هي المسبب الرئيس للأوضاع المأساوية التي تعيشها الأرض اليمنية والشعب اليمني. وأوضح القربي في تصريح لـ «البيان»، من العاصمة البحرينية المنامة، بأن هنالك أطرافاً عدة تروج وتسرب الدعايات المضللة بخصوص التحالف العربي في اليمن، لتشوية الصورة الحقيقية لهذه العلاقة الأخوية التاريخية والمُميزة. وعن دور الأمم المتحدة في اليمن، وفي أزمتها الراهنة، قال «الأمم المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً في اليمن».

وأكد أن على جميع الأطراف اليمنية الدخول في مفاوضات الحل الشامل، الذي ما لم يتحقق، ستظل الأزمة اليمنية تراوح مكانها. وحول الوضع الداخلي والأحداث التي شهدتها بعض المدن المحررة مؤخراً، قال القربي: «أؤمن بالوحدة اليمنية، أغلبية الشعب شمالاً وجنوباً، يفضلون الوحدة كخيار استراتيجي لهم».