رئيس «الشورى» البحريني: المؤتمر حدث دولي يدعم جهود الاستقرار

المصدر: المنامة - بنا

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، أن مؤتمر حوار المنامة يُعدّ حدثاً وتجمعاً دولياً يُسهم في بحث ودراسة التحديات الأمنية والمعوقات التي تواجهها مختلف الدول، إلى جانب دور المؤتمر في وضع سبل وآليات تعزيز استقرار الدول وحمايتها، وتأكيد سيادتها وعدم المساس بها، مشيداً بالنجاح الذي تحققه مملكة البحرين في احتضان أعمال المؤتمر وإبرازه بصورة مشرّفة تعزز مكانة المملكة على خريطة المؤتمرات والتجمعات الدولية.

وقال إن مؤتمر حوار المنامة سجّل نجاحاً وتميّزاً خلال الأعوام الماضية، من خلال اختياره الموضوعات والقضايا التي تشكّل أهمية كبرى للدول والشعوب، إلى جانب استقطاب كبار المسؤولين وصنّاع القرار والقادة العسكريين والأمنيين والسياسيين من مختلف دول العالم، حيث إنهم يسهمون في إثراء الحوارات والنقاشات في جلسات المؤتمر.