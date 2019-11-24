حملة للمطالبة بالإفراج عن مختطفين

المصدر: بغداد - البيان

بدأ ناشطون بحملة للمطالبة بالإفراج عن مختطفين، اختفوا في محيط ساحة التحرير.



وقال الناشطون: إن «هناك حملة أمنية لاصطياد الناشطين في محيط الساحة، وفي الأزقة القريبة من جسر الأحرار والسنك، مشيرين إلى قيام نقطة مرابطة عسكرية على طريق محمد القاسم السريع في بغداد، وقال أحد عناصرها إنها تابعة لمكتب رئيس الوزراء، بـ«تفتيش موبايلات أصحاب السيارات والراكبين المارين على الحاجز الأمني»، خاصة القادمين من المحافظات.