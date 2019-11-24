هجوم على مواقع الميليشيا في مأرب

المصدر: عدن - البيان

هاجمت قوات الجيش اليمني مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب. وذكرت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في جبهة المخدرة التابعة لمديرية صرواح، بعد أن شنت قوات الجيش هجوماً على مواقع الميليشيا التي تستخدمها لإطلاق الصواريخ على مدينة مأرب.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن المواجهات المستمرة أدت إلى مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.

كما تمكنت قوات الجيش من صد هجوم لميليشيا الحوثي شمال مدينة قعطبة في محافظة الضالع. وقال مصدر عسكري إن الميليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في جبهة باب غلق تحت جنح الظلام. وأكد أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وأجبرت الميليشيا على الفرار إلى منطقة هجار.