اليمن يطالب بإدانة أممية لاعتراف إيران بممثل الحوثي كسفير

المصدر: نيويورك - وكالات

طالبت الحكومة اليمنية، أمس، مجلس الأمن الدولي، بإدانة تصرف النظام الإيراني، الذي اعتبرته «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرار مجلس الأمن 2216».

جاء ذلك في خطاب وجهته البعثة الدائمة لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، احتجاجاً على قيام النظام الإيراني، بالاعتراف بممثل مليشيا الحوثي سفيراً لديها، وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.

وقالت البعثة في خطابها «إن الحكومة اليمنية، تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية، يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني، يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن، حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية». يذكر أن اليمن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران مطلع أكتوبر 2015.