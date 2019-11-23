السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين

المصدر: وام

تسلمت المملكة العربية السعودية اليوم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 ،وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية اليوم.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية الذى ترأس وفد المملكة في الاجتماع قوله ان المملكة أعدت برنامجاً شاملًا وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وستطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.