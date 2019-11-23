قلق أممي من خروقات الحوثي في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تقييد ميليشيا الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة، بالتزامن مع استمرارها في استهداف المناطق السكنية، جنوب الحديدة، والتسبب بنزوح أكثر من 63 ألف طفل يمني من محافظات تعز والحديدة والضالع، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 الجاري. واعتبر غريفيث، خلال إحاطة عن اليمن في مجلس الأمن الدولي، أن «اتفاق الرياض يمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن»، إلا أنه أعرب عن قلقه «من تقييد الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة».

أمنياً، واصلت الميليشيا قصفها المدفعي التجمعات السكنية في مديرية الدريهمي. وذكرت مصادر القوات المشتركة أن الحوثي استهدف منازل وقرى سكنية في المديرية الواقعة جنوب مدينة الحديدة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

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