بوتين: عملياتنا في سوريا اختبار لمهنية الجيش الروسي

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختباراً جاداً لمهنية القوات المسلحة.

وقال بوتين، أمس، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: «كانت العملية ضد العصابات الإرهابية في سوريا اختباراً جاداً لمهنية قواتنا المسلحة».

وأضاف: «لقد تم الانتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري»، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية. وأشار إلى أن هذه التجربة يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.

وكان الرئيس الروسي أعلن، منذ أيام، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سوريا، تم تحرير 90% من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وتمت إعادتها لسيطرة الحكومة السورية.