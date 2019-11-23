أنقرة تواصل التنكيل بمعارضي اعتدائها على سوريا

المصدر: اسطنبول - وكالات

اعتقلت السلطات التركية أمس 46 شخصاً على خلفية مزاعم بالترويج «لدعاية إرهابية» على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه تم اعتقال المشتبه بهم في مدينة أضنة، بجنوب شرق البلاد، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.

وأوقفت تركيا الشهر الماضي عملية هجومية كانت تستهدف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك بعد التوصل لاتفاقيتين لوقف إطلاق النار، الأولى مع الولايات المتحدة، والثانية مع روسيا. وتشن تركيا حملة قمع واعتقالات ضد المعارضين داخل البلاد للعملية العسكرية في سوريا.