عريقات: إرث نتنياهو الأكاذيب والحروب

المصدر: رام الله - وكالات

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن إرث نتنياهو سيقتصر على الحروب والأكاذيب.

وقال في تغريدة له أمس: «إرث نتنياهو سيكون رئيس وزراء إسرائيل الذي شن الحروب مستنداً إلى الأكاذيب، وأعتقد بأنه يستطيع تحقيق السلام على أساس الأكاذيب».

وكان المدعي العام الإسرائيلي افيخاي مندلبنت، قد قرر توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد. وذكرت وكالة رويترز أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل تلقي رشى في الملف 4000، واتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.