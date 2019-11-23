إعادة فتح ميناء أم قصر جنوب العراق

قال مسؤولون في ميناء أم قصر، جنوبي العراق، إن قوات أعادت فتح الميناء الرئيس بالبلاد بعدما فرّقت بالقوة محتجين كانوا يسدّون مدخله.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في الميناء قولهم إن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء المطلّ على الخليج العربي الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين.

لكن العمليات لم تُستأنف بعد في الميناء الذي يستورد عبره شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر، لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء. وسبق للمتظاهرين أن أغلقوا الطريق مرات عدة خلال أسابيع التظاهرات، قبل أن تعود السلطات وتفتحه.

وكانت مصادر عراقية ذكرت، في وقت سابق، أن 14 قتيلاً من المتظاهرين سقطوا خلال تفريق قوات الأمن تظاهرات عند جسر الأحرار، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستخدمت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين عن ساحات وجسور بغداد، إلا أن المحتجين لا يزالون يسيطرون على أجزاء كبيرة من جسور السنك والأحرار والجمهورية المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث مقر الحكومة العراقية وسفارات أجنبية. بغداد - وكالات