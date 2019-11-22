وفاة يمني في سجون الحوثي

المصدر: مأرب- سبأنت

دان مكتب حقوق الإنسان اليمني بأمانة العاصمة قيام ميليشيا الحوثي الإيرانية بتعذيب مواطن حتى الموت بعد أن أخفته قسرياً منذ اختطافه في مارس 2016.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان فهمي الزبيري إن وحدة الرصد والتوثيق تلقت بلاغاً بوفاة المختطف خالد محمد حمود الحيث 43 عاماً تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الذي اعتقل من أمام منزله بالعاصمة صنعاء منطقة حدة بتاريخ 26 مارس 2016،وإخفاؤه قسرياً وتعذيبه ومنع العلاج عنه داخل السجن حتى وفاته أول امس.

وعبر مكتب حقوق الإنسان عن إدانته بأشد العبارات سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون في سجون الميليشيات الحوثية..مطالباً الأمم المتحدة وجميع المنظمات والوكالات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة في حق المعارضين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات.