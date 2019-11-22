تدابير عربية لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب

المصدر: القاهرة - وام

دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات، وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.

وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، وفد الدولة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، والتي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ضم وفد الدولة المشارك بالاجتماعات القاضي محمد حمـد البـادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحــــــــادي، والقاضي فلاح شايع الهاجــــــري القاضي بالمحكمة الاتحادية العليــا، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولـي بوزارة العدل، وحمدان محمد الخميــري مدير مكتب معالي وزير العـــــدل، وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام الاتحادي.

وبحث وزراء العدل العرب في اجتماعهم الذي عقد برئاسة مملكة البحرين أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي لمواجهة الإرهاب والفساد والجرائم المنظمة، كما ناقشوا عدداً من البنود المهمة جاء في مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.

بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر ، وإرساء حقوق الطفل وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال.

وجرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من أجل تعزيز التعاون والتشاور بينهما في مجال الدراسات والبحوث القانونية والقضائية بما يخدم العمل العربي القضائي والقانوني المشترك.

وقع مذكرة التفاهم السفير عبدالرحمن الصلح رئيس المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية، والدكتور عبدالمجيد عبدالله البنيان مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وشدد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مؤكداً رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.