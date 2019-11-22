الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور في سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة السورية والمتقاعدين وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية أن «المرسوم يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية (حوالي 28 دولاراً) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكرين والمدنيين».

كما يقضي المرسوم أيضاً بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22 دولاراً) على رواتب المتقاعدين.وبينت الصفحات الرئاسية أن زيادة الرواتب جاءت بعد سلسلة اجتماعات بدأت منذ منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية.