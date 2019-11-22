الاحتلال يهدم قرية فلسطينية للمرة 168

المصدر: رام الله - وام

هدمت قوات الشرطة الإسرائيلية ووحدة «يوآف» التابعة لما يسمى بـ«سلطة تطوير النقب» قرية العراقيب - مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 والمهددة بالتهجير والإخلاء - للمرة 168 وقامت بهدم خيام أهالي القرية بالجرافات.

وقالت مصادر فلسطينية، إن سلطات الهدم في النقب عادت لاستخدام المعدات الثقيلة في هدم قرية العراقيب بعد قيامها خلال الأشهر الماضية بهدم قرية العراقيب بشكل يدوي باستخدام السلاح الأبيض لتمزيق الخيم، ومن ثم جرها بسيارات الدفع الرباعي التابعة لوحدة «يوآف» المسؤولة عن هدم البيوت. وجرى الهدم السابق للقرية في السادس من نوفمبر الجاري، وتم استفزاز أهالي القرية واعتقال فلسطينيات من القرية بهدف تخويف الأهالي ودفعهم إلى الرحيل.