متفرقات عربية

المصدر: القاهرة - وكالات - بغداد -البيان

ترحيب

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي، والذي ظهر خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الأربعاء، وأكدت فيه دول المجلس، باستثناء أمريكا، أن الاستيطان يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي. وأثنى أبو الغيط على البيان المشترك الذي تلته مندوبة بريطانيا باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس.

وأكدت خلاله الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باعتباره نشاطاً خارجاً على القانون ومنافياً للشرعية الدولية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن حالة الإجماع الدولي التي شهدتها جلسة مجلس الأمن تعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني، في وجه محاولات مرفوضة ومدانة للالتفاف على هذا الحق وتبييض وجه الاحتلال، وإضفاء شرعية زائفة على الاستيطان.

دعوة

دعا قائممقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار، أحمد المحلاوي، إلى انسحاب قوات تابعة لميليشيات الحشد الشعبي من نحو 500 مشروع زراعي غربي الأنبار، تمهيداً لاستغلالها من قبل أصحابها. وقال المحلاوي في تصريح صحافي، إن «قوات من الحشد ما زالت متمركزة في مناطق زراعية تحوي نحو 500 مشروع زراعي، تعود لمزارعين في قضاء القائم غربي الأنبار».

وأضاف أن «هذه المشاريع ما زالت معطلة، رغم استقرار الأوضاع الأمنية في عموم مناطق القضاء»، معتبراً أن «انسحاب قطعات الحشد الشعبي من تلك المناطق، سوف يتيح استغلالها من قبل أصحابها».