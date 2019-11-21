يونيسيف : 1106 أطفال قتلوا فى سوريا هذا العام

المصدر: وام

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" ان عدد الاطفال الذين قتلوا فى سوريا هذا العام هو الاكبر فى عام واحد منذ بداية الحرب هناك حيث لقي 1106 اطفال حتفهم فى القتال هذا العام .

وفى مؤتمر صحفى اليوم الخميس فى جنيف اوضح ممثل المنظمة فى سوريا فران كويزا ان 657 طفلا قد قتلوا وجرح 324 اخرين فى الفترة مابين شهرى يناير وسبتمبر من هذا العام مشيرا الى ان الامم المتحدة تحققت من 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل فى هذا العام وحده وهو مايشمل قتل وجرح وتجنيد وخطف الأطفال والهجمات على المدارس والمرافق الصحية .

وفى سياق آخر قال كويزا ان اكثر من 5 ملايين طفل فى سوريا هم بحاجة الى المساعدة الانسانية بمن فيهم 2.6 مليون طفل نازح داخليا مشيرا الى ان مايقرب من 28 الف طفل اجنبى من اكثر من 60 دولة بما فى ذلك 20 الفا من العراق لايزالون محاصرين هناك ومعظمهم فى معسكرات النزوح فى نفس الوقت الذى يحتجز ما لايقل عن 250 فتى بعضهم لايتجاوز التاسعة من العمر .