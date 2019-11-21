إنقاذ 120 مهاجراً سورياً من الموت غرقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

تم انقاذ 120 مهاجراً سورياً كانوا متكدسين في مركب بدأ يجنح قبالة سواحل جزيرة قبرص، بحسب ما أعلنت شرطة جمهورية قبرص الخميس.

وتمت مواكبة المهاجرين إلى منطقة كاب غريكو (جنوب شرق) وذلك بعد رصد مركبهم الاربعاء على بعد ستة أميال بحرية (11 كلم) جنوب شرقي السواحل القبرصية.

نقل المهاجرون وبينهم عشرون طفلا و14 قاصرا دون مرافقة وثلاث نساء، الى مركز استقبال قرب العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحسب الشرطة.

وقال المهاجرون للسلطات أنهم انطلقوا من مدينة مرسين الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا، وهي طريق معروفة يستخدمها مهربو بشر.

وقالوا إنهم دفعوا اربعة آلاف دولار لكل شخص للمهربين الذين تمكنوا من الفرار.

وبحسب معطيات حكومية فان نحو سبعة آلاف مهاجر وصلوا الى قبرص وطلبوا فيها اللجوء بين يناير ويونيو 2019، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبلغ عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون دراسة ملفاتهم نحو 15 الفا.

وكانت جمهورية قبرص طلبت في أغسطس من باقي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي استقبال خمسة آلاف مهاجر وصلوا الى الجزيرة وذلك لتخفيف "الضغوط غير المتناسبة والتحديات الجدية التي" تواجه قبرص التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة.