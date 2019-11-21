مسؤول كويتي: زوارق بحرية حديثة لتأمين موانئ البلاد

المصدر: الكويت - د.ب.أ

دشنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية دفعة جديدة من زوارق البحرية تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الملاحية المتطورة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال مدير عام الإطفاء الفريق خالد المكراد، في تصريح أمس، إن الزوارق الخمسة التي تم تدشينها ستعزز أسطول الإطفاء البحري لتأمين مياه البلاد وجميع الموانئ من خطر الحرائق. وأضاف المكراد أن تدشين الزوارق الجديدة يأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير الآليات والمعدات سواء في المراكز البحرية أو البرية أو المراكز الأخرى، لافتاً إلى أنه في الفترة القريبة المقبلة سيصل عدد المراكز البحرية إلى سبعة مراكز.