الجيش الليبي يسقط «مسيّرة» تركية في ترهونة

المصدر: بنغازي - وكالات

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن الدفاعات الجوية أسقطت، أمس، طائرة تركية مسيرة فوق مدينة ترهونة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش أسقط الطائرة فوق منطقة سوق الأحد «شمال ترهونة» فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية للجيش الليبي. يذكر أن الجيش الليبي يخوض منذ 4 أبريل الماضي عملية عسكرية تحت اسم «طوفان الكرامة»، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات، التي تسيطر عليها منذ سنوات.

ومنذ بدء العملية أعلنت تركيا دعمها للميليشيات، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسخر كل إمكانات بلاده، لمنع عملية الجيش الليبي في طرابلس.

ويفرض مجلس الأمن الدولي على ليبيا حظراً لتوريد الأسلحة منذ 2011، إلا أن تركيا تورطت في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا أكثر من مرة.

إلى ذلك، أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا يتعلق بمؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة المقبلة؛ لبحث الوضع في ليبيا ذكرت فيه أنه لا نجاح لأي عملية سياسية مالم يتم القضاء على الجماعات الإرهابية في طرابلس.

وأورد البيان أن القيادة العامة حددت موقفها من الجهود الدولية من خلال بيانيها المتعلقين بالاجتماع الوزاري بنيويورك والاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين، وأكدت انه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك المليشيات الإجرامية ونزع سلاحها، حيث يشكلان عائق إمام قيام الدولة والحل السياسي وإيجاد سلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية.