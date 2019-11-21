أبو الغيط يدين تسليم السفارة اليمنية بطهران للحوثيين

المصدر: القاهرة - وكالات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن إدانته واستنكاره لتسليم النظام الإيراني مقر سفارة اليمن إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت السلطات الإيرانية اعترفت رسمياً بتمثيل ميليشيا الحوثي لديها وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وقال أبو الغيط، في بيان، إن هذه الخطوة تعد «خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة قرار 2216».

وأوضح البيان أن ذلك يعكس إصراراً إيرانياً على الإمعان في السلوك العدائي، بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

وشدد على دعم الجامعة العربية الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظاً على سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بمسؤولياته في هذا الخصوص.