ضربة جوية لأنفاق داعش غرب الموصل

المصدر: بغداد -البيان، وكالات

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي عن قيام التحالف الدولي بتوجيه ضربة جوية، استهدفت عصابات داعش بسلسلة جبال العطشانة في بلدة بادوش، شمال غرب الموصل.

وقال الزوبعي في حديث إذاعي، إن «الضربة الجوية، التي نفذتها طائرات التحالف الدولي على سلسلة جبال عطشانة، استهدفت أنفاقاً لداعش يتحصن بها عناصر التنظيم الإرهابي».

وأضاف أن «قواتنا تنتشر بالقرب من هذه الأنفاق لمطاردة متسللين من داعش الإرهابي».

إلى ذلك،أفاد ضابط شرطة برتبة نقيب، بأن مدير استخبارات "أفواج صلاح الدين" التابعة لوزارة الداخلية، المقدم أحمد العنزي، لقي مصرعه في تفجير منزل مفخخ غربي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.