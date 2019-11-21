حفل زفاف في ساحة التحرير

المصدر: بغداد - وكالات

بدلاً من قاعة حفلات اختار ساحة عامة، وبدلاً من غرفة فندقية اختار مع عروسه خيمة وسط ساحة التحرير ببغداد.

أصر سيف علي حسين المتظاهر الذي انقطع ليومين متتاليين عن ساحة التحرير بسبب تحضيرات زفافه، أن يكون عرسه في ساحة التظاهرات في خيمة وسط التحرير، واختار خيمة الاحتجاج كمكان لهما، فيما لم يُدعَ لحفل زفافهما أي أحد من الضيوف وفق تقرير لشبكة «روداو» الكردية العراقية. بدلاً من ذلك، احتفل العشرات من المتظاهرين جنباً إلى جنب مع المتزوجين حديثاً.

وشارك العريس سيف بانتظام في التظاهرات الجماهيرية التي اجتاحت العراق في الأسابيع الأخيرة، فحتى حفل زفافه لم يكن كافياً ليثني عقله عن المشاركة في الاحتجاجات.

وقال سيف وهو في سيارة زفافه وهو جالس بجانب عروسه: «يجري حفل زفافي في ميدان التحرير، وأطالب بتغيير النظام وتغيير الدستور». وقرر حسين أن يقام حفل زفافه في ميدان التحرير لمشاركة فرحته مع المتظاهرين هناك.

وأضاف: «أنا لم آت إلى هنا لمدة يومين، لذلك قلت يجب أن أشارك سعادتي مع المتظاهرين إن شاء الله، إنهم إخواني وسعداء من أجلي، وإن شاء الله، فإن النصر قادم».

لكن في حين أن العرس يوفر لحظة سعيدة في بعض الأحيان للمتظاهرين، إلا أن الاحتجاجات كانت حزينة في البعض الآخر. إذ قُتل ما لا يقل عن 320 شخصاً وأصيب الآلاف في العاصمة والمحافظات الجنوبية منذ بدء الاضطرابات، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لصد المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء.