متفرقات عربية

المصدر: واشنطن - وكالات - فلسطين المحتلة

2017

من المقرر أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة المقبلة، بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، من خلال وضع مصعد كهربائي في الجزء الذي يسيطر عليه المستوطنون من الحرم، رغم معارضة وزارة الأوقاف الفلسطينية.

وكانت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية وجيش الاحتلال قد قرروا مطلع هذا العام وضع هذا المصعد، حيث عمل مهندسوها على وضع التصاميم اللازمة خلال الفترة الماضية، وتم مؤخراً رصد مبلغ نصف مليون شيكل لتجهيز المصعد. يُشار إلى أن منظمة اليونيسكو قد أدرجت في العام 2017 الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة إلى لائحة المدن التاريخية والتراثية، وتقع عليها مسؤوليات كثيرة تجاه الحرم، وبضمنها منع تغيير المعالم التاريخية فيه من قبل حكومة الاحتلال.

19

أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بأن تنظيم داعش استغل التوغل العسكري التركي شمال شرق سوريا من أجل إعادة رصّ صفوفه، مرجحاً أنه بات بإمكانه الإعداد لهجمات جديدة ضد الغرب. أضاف التقرير الأمريكي أنه «من المرجح» أن يكون لدى التنظيم الإرهابي «الوقت والحيّز لاستهداف الغرب وتقديم الدعم لفروعه وشبكاته العالمية الـ19»، مستنداً إلى معلومات وفّرتها وكالة الاستخبارات.

3.6

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس، إن نحو مئة ألف سوري يقيمون في إسطنبول دون موافقة السلطات غادروها منذ أوائل يوليو عندما حددت الحكومة مهلة للسوريين غير المسجلين بالمدينة لمغادرتها إلى أقاليم أخرى. وتستضيف تركيا 3.6 ملايين لاجئ فروا من الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في سوريا.

وارتفعت أعداد السوريين في إسطنبول، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون أي أكثر من الموجودين في أي مدينة أخرى.