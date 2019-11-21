ملك الأردن يتكفل شخصياً بعلاج معاذ العمارنه

المصدر: عمان - وكالات

أبلغ سفير الأردن في رام الله محمد الوندي مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار الملك عبدالله الثاني بتوفير الرعاية والعلاج للصحفي معاذ العمارنه في المستشفيات الأردنية.

وأصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمعاذ العمارنه، بعد توجيهات الملك عبدالله الثاني، بمتابعة حالته الصحية، بعد أن فقد عينه اليسرى عقب تعرضه للإصابة برصاص مطاطي من قبل جيش الاحتلال، أثناء تغطيته الصحفية الجمعة الماضية.

وأوعز رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى وزير الصحة الأردني -د-سعد جابر والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالة العمارنه في المستشفيات الأردنية. وكان الأطباء استأصلوا العين اليسرى لمعاذ فيما فضلوا الإبقاء على الرصاصة القريبة من دماغه، خشية تعرض حياته للخطر إذا ما أزيلت.