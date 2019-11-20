بالفيديو: استقبال جماهيري حاشد لـ ياسر البحري بعد خروجه من السجن

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن قضى 15 عاماً في السجون الأمريكية عاد اليوم إلى الكويت المواطن ياسر البحري، وكان في استقباله في المطار حشد كبير من الأهل والمحبين والمهنئين بعودته بعد فترة الغياب.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري مهنئاً بعودة البحري: «الحمد لله على عودته إلى أسرته وإلى الكويت، على عاتقنا مسؤولية تمكين ياسر من ممارسة حياته بشكل طبيعي بدعمه وتشجيعه لتخطي آثار سنوات السجن».

ويذكر أن البحري تخرج في جامعة الكويت بتخصص الفلسفة، ودرس في جامعة بوسطن في العام 2001، وحصل على درجة الماجستير، والتحق بعدها ببرنامج الدكتوراه في جامعة فلوريدا، بتخصص الفلسفة السياسية، وله أكثر من 20 كتابا أشهرها «ألف ليلة حبس انفرادي» و «إسلاموفوبيا في أميركا» وغيرها من الكتب.

وبعد الدراسة شق طريقه في التجارة، وأسس مقهى بولاية فلوريدا، إلى أن اتهمت إحدى الموظفات اللاتي يعملن عنده وكانت وراء اتهامه وزجه بالسجون، بهتاناً وزرواً.

عاش البحري سنوات في السجن بمعنويات عالية وأسس في كل سجن دخل إليه مكتبة.