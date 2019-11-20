خطاب مرتقب للملك سلمان يحدد سياسة السعودية الداخلية والخارجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيلقي خطاباً ملكياً يحدد ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية بعد ظهر اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال السنة الرابعة والأخيرة من دورة مجلس الشورى السابعة.



ويشمل الخطاب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الشورى، مراجعة للمنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، والسياسية والاقتصادية والأمنية.



ومن المقرر أن يحضر الجلسة كبار المسؤولين في المملكة وعدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من رجال الصحافة والإعلام.