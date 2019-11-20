الجيش الليبي يدمر مدرعات تركية في مصراتة

المصدر: بنغازي- وكالات

دمر الجيش الوطني الليبي بغارات جوية عربات تركية مصفحة وصلت إلى مصراتة دعماً للميليشيات الإرهابية، كما دمرت الغارات الجوية مخزناً للذخيرة في المدينة.

وشنت مقاتلات الجيش الليبي هجوماً على مصراتة في الساعات الأولى من صباح أمس. وقال سكان، إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد وأعقبتها انفجارات متكررة.

وظهرت في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت بالمنطقة.

وقال الجيش الوطني الليبي، إن غاراته على مصراتة استهدفت عربات وصلت من تركيا إلى ميناء مصراتة يوم الاثنين، وكذلك أسلحة وذخائر.