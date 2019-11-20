قصف إسرائيلي قرب دمشق رسالة إلى سوريا بعد غزة

المصدر: دمشق، القدس المحتلة - البيان، وكالات

بعد سلسلة الرسائل التي حملها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي، انتقلت الرسائل إلى الجبهة السورية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا، ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الجانب الإسرائيلي شن غارات على أهداف قرب دمشق.

وقبلها بدقائق، انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في الجولان المحتل. وقال الجيش «تم تحديد 4 عمليات إطلاق من سوريا، واعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية». وتحدثت وسائل الإعلام السورية عن «دوي انفجارات سمع في المطار». ووفقاً للمرصد فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع جنوبي وجنوب غربي دمشق انطلقت منها الصواريخ. وتحدث التلفزيون السوري عن إسقاط معظم الصواريخ.

ويأتي التطور على الجبهة السورية بعد اغتيال إسرائيل في 12 نوفمبر، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غزة، واستهداف منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري في دمشق، ما أسفر عن استشهاد ابنه معاذ وشخص آخر.