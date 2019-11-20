الرياض تندد بغارات الاحتلال على غزة

المصدر: الرياض - وكالات

أعرب مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تنديد المملكة بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجدد مجلس الوزراء السعودي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. ورحب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لثلاث سنوات.

لافتاً إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من «2000-2019» بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. ورحب المجلس بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وتطرق المجلس إلى ما تضطلع به المملكة من دور في تأمين الممرات البحرية، وحرية الملاحة البحرية في المضائق والممرات الاستراتيجية.

وأعرب المجلس عن استنكاره لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.