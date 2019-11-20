روسيا تحذّر تركيا من عدوان جديد شمالي سوريا

المصدر: عواصم - وكالات

نددت موسكو بنية تركيا القيام بعدوان عسكري جديد شمالي سوريا، وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع نددت، أمس، باعتزام تركيا «القيام بعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا، إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين». ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها إن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو التي حذّرت من أن خطوة كهذه من شأنها مفاقمة التوتّر.

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سترسل مزيداً من أفراد الشرطة العسكرية من أجل استقرار الوضع على الحدود السورية التركية.

ورقة «داعش»

وفي موضوع آخر، استمر اللعب التركي بورقة الأسرى من تنظيم داعش، إذ قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أنقرة ستكون قد أعادت معظم المحتجزين لديها من «التنظيم» لبلادهم بحلول نهاية العام.