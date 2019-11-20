عون مستعد لتشكيل حكومة تضم ممثلين للحراك

المصدر: بيروت - وكالات

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين.

وقال عون أمس خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي». وأكد، وفق ما جاء في تغريدات على حسابه على «تويتر»، أنه على «استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم».

وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري نهاية الشهر الماضي استقالته تحت ضغط الشارع، إلا أن عون لم يبدأ حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن السلطات لا تأخذ مطالبهم بجدية.

وأضاف عون «سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات» التي يجريها مع «القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة». وأوضح أن «الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة».