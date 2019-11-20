إصابة 5 أفراد أمن بانفجار خزان وقود في تونس

المصدر: تونس - وكالات

أصيب خمسة أعوان من وحدات الحماية المدنية التونسية بمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، بإصابات بليغة أمس إثر انفجار خزان وقود.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الأعوان تعرضوا لإصابات بليغة في الانفجار، بينما كانوا يحاولون إخماد حريق نشب بخزان وقود بسيارة في المعبر الواقع بمعتمدية بن قردان التابعة لولاية مدنين.

وكان يفترض نقل المصابين إلى مستشفى الحروق البليغة في العاصمة عبر طائرة عمودية عسكرية، غير أن حالتهم الصحية الخطيرة حالت دون نقلهم، كما أنهم يخضعون إلى التنفس الاصطناعي، بحسب ما ذكرت الوزارة.

ونقل الأعوان بدلاً من ذلك عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى المستشفى الجهوي القريب بولاية مدنين.