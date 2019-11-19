متظاهرو العراق.. استراحة محارب في بغداد

المصدر: بغداد -عراق أحمد

ساد الهدوء الحذر ساحات الاعتصام والتظاهر في بغداد، في ما يبدو انه «استراحة محارب»، بعد أربعة أيام من الكر والفر، تمكن المتظاهرون خلالها من إحراز تقدم واضح على الأرض، في وقت تواصلت تظاهرات الوسط والجنوب، وخاصة في البصرة التي باتت بلا دوائر حكومية بسبب إغلاقها من قبل المحتجين، باستثناء الدوائر الخدمية المدنية.

ووجه المنتفضون في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج الأخرى، في بغداد والمحافظات، رسالة شكر «كبيرة» إلى الطلبة، ومنهم إلى الأساتذة والمعلمين، لمساهمتهم في زيادة زخم انتفاضة أكتوبر.

إلى ذلك، شهدت محافظة ذي قار، لليوم الثالث على التوالي، تعطيلاً للدوام في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، التي أغلقت أبوابها بشكل تام، فيما تشهد ساحة الحبوبي حضوراً لافتاً لطلبة الجامعات والمواطنين. ورد متظاهرو الناصرية على وثيقة اجتماع الكتل السياسية، بالهتاف: «الشعب كله عرف... هذي الوثيقة بلا شرف».

من جانب آخر، تعهد قائد الشرطة محمد زيدان القريشي، بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في قضاء الرفاعي، ومن بينهم حسين «الزعيم»، بعد صدامات أدت إلى سقوط جرحى وفرض حظر للتجوال.

وشهدت مدينة الغراف في محافظة ذي قار، أوضاعاً هادئة نسبياً، بعد حرق منازل خمسة مسؤولين، بينها منزلا النائب رزاق محيبس وشقيقه.

وفي محافظة البصرة، ذكر مصدر أمني، أن المتظاهرين أغلقوا الدوائر الحكومية كافة، باستثناء الخدمية في ناحية سفوان الحدودية، جنوب غرب البصرة.

وفي وقت مبكر قطع متظاهرون غاضبون، جميع الطرق المؤدية إلى المواقع والحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، والطرق المؤدية إلى مصفاة الشعيبة النفطية، ومدينة البرجسية النفطية، فضلاً عن الطرق المؤدية إلى منطقة الرميلة، وبئر 20 النفطي«.

وأضاف، أن»المتظاهرين في منطقة الزبير قطعوا أيضا كافة الطرق المؤدية إلى معامل الحديد والصلب والأسمدة والإسمنت، وكذلك الطرق المؤدية إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر، قد تم قطعها بشكل كامل، لمنع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم من أجل تطبيق الإضراب عن الدوام).

