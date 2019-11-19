القبض على سوري في برلين للاشتباه في صلته بالإرهاب

ألقت وحدة خاصة من الشرطة الاتحادية وأفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية القبض على سوري في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الثلاثاء للاشتباه في صلته بالإرهاب.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه اليوم أن السوري مشتبه في شرائه مواد كيماوية لتصنيع قنبلة.

كما ذكر الادعاء العام في برلين أن السوري /37 عاما يُشتبه في أنه جمع وتبادل معلومات عبر مجموعات دردشة إلكترونية عن تصنيع القنابل.

وأضاف الادعاء العام في برلين: "يُشتبه في أن هدف تداول المعلومات عبر الدردشة الإلكترونية هو الإعداد لهجمات إرهابية".

وبحسب بيانات الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه، فإن المشتبه به بدأ بالفعل "شراء مكونات ومواد كيماوية ضرورية لتصنيع عبوة ناسفة"

وأوضح الادعاء العام أن المشتبه به اشترى في أغسطس الماضي مادة الأسيتون وفي سبتمبر الماضي محلول بيروكسيد الهيدروجين، وأضاف: "كلا المادتين الكيماويتين ضروريتان لتصنيع مادة بيروكسيد الأسيتون (TATP) شديدة الانفجار".



وبحسب الادعاء العام في برلين، يُشتبه في أن السوري تبادل منذ ربيع هذا العام عبر مجموعة مقربة من تنظيم داعش على إحدى تطبيقات الدردشة إرشادات صناعة أسلحة ومواد متفجرة. وتتعلق هذه الإرشادات بتصنيع متفجرات بلاستيكية وطرود مفخخة وقنابل مغناطيسية. ومن الموضوعات التي تم تداولها عبر مجموعة الدردشة أيضا بنادق كلاشينكوف والمسدسات الآلية وأسلحة نارية أخرى.