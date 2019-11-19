تكليف وزير الخارجية الكويتي بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر أمیر دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى ، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

ووفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية، توقعت المصادر عودة أغلب الوزراء الحاليين.

وأصدر أمير الكويت أمس أمرا بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما ومن مهامها في تصريف العاجل من الأمور.

كما صدر، أمرا أميريا بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، رئيسا للحكومة ولكن الأخير اعتذر عن تسلم المهام.