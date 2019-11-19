نواب تونسيون يرفعون صور ضحايا غزة ويطالبون بتجريم التطبيع

المصدر: تونس - د.ب.أ

رفع نواب في البرلمان التونسي، أمس، صور ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع الدعوة إلى إصدار قانون يجرّم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وترحم النواب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب حديثاً على أرواح ضحايا غزة، كما رفعوا لافتات تدعو لتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وتطالب أحزاب في تونس بإصدار قانون يجرّم التطبيع، وهو موضع خلاف في البرلمان منذ سنوات.

وندد البرلمان التونسي بشكل رسمي أمس، بالعدوان الإسرائيلي الذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين من بينهم أطفال.

وأعلن بيان صدر عن البرلمان «إدانته بشدة العدوان الصهيوني على غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وسط صمت رهيب من أنصار الحرية في العالم». وطالب «كل برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك بقوة لنصرة الحق الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الغاشم».