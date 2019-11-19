الاحتفالات تعم عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ49

المصدر: ■ مسقط - وكالات

حضر جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أمس، العرض العسكري الذي أُقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين.

وتحتفل السلطنة بالعيد الوطني الـ 49 الذي صادف أمس، 18 نوفمبر، حيث أقيمت بولايات ومحافظات السلطنة احتفالات بالمناسبة. وتأتي الاحتفالات على وقع إنجازات حضارية رائدة في شتى الميادين بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي أرسى قواعدها على أسس راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الأصالة العمانية والانفتاح على العالم.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، رعى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية في مسقط. وشاركت في العرض وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العُمانية والحرس السلطاني العُماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عُمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني.

احتفالات

وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين تم خلالها التعبير عن فرحة وابتهاج العمانيين بهذه المناسبة الوطنية.

ففي ولاية وادي المعاول، أقام مكتب الشيخ محمد بن علي الغفيلي، والي وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة، احتفالية بالمناسبة بحضور عدد من المشايخ والمسؤولين.

وبهذه المناسبة أشاد الوالي بالمنجزات التي تحققت على أرض الوطن وما حظيت به ولاية وادي المعاول من معالم النهضة الحديثة التي أشرق فجرها منذ إطلالة 1970، مضيفاً أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيراً عن الفرحة بالأيام النوفمبرية وتجديداً للولاء والعرفان لباني النهضة.

كما احتفلت ولاية العامرات تحت رعاية محمد بن حميد الغابشي، والي العامرات، بحضور أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الرشداء وأعيان الولاية في احتفال نظمه مكتب والي العامرات بمقر مكتب الوالي وتضمن مشاركة فرقة الفنون الشعبية التي قدمت وصلات من فن الرزحة والعازي وقصائد شعرية وأوبريت.

وأكد الوالي أن السلطنة من أقصاها إلى أقصاها تحتفل وقد تحققت لها منجزات كبيرة جعلت لعمان مكانة رفيعة بين الدول بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس الذي هيأ للسلطنة ولأهلها الوجه الجميل لكي يعيش المواطن العماني أينما وجد حياة تتميز بالحداثة والعطاء الدؤوب وهو ينعم بوافر الأمن والأمان.

وأقام الشيخ علي بن منصور البوسعيدي، والي بهلاء، حفل استقبال في القاعة المتعددة الأغراض بمكتب والي بهلاء ابتهاجاً بالعيد الوطني بحضور الشيوخ والرشداء والأعيان والمسؤولين والمواطنين.

تخلل حفل الاستقبال تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية مع الحضور، كما تخلل الحفل إلقاء القصائد الشعرية والكلمات الوطنية ابتهاجاً بالعيد الوطني.

محطة مهمة

ويشكل شهر نوفمبر من كل عام محطة عُمانية مهمة يتم فيها تقييم المنجزات واستشراف الطموحات والتوقعات المستقبلية، في مسيرة بناء الوطن من العطاء والتنمية والنهضة العمانية الشاملة التي عمّت عُمان طوال قرابة الخمسين سنة من التحديث وبناء الدولة العصرية، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد.

حيث بدأ ذلك التحول المهم في عام 1970 وبه انطلقت عُمان إلى مصافّ الدول النامية اتجاهاً إلى التطور والدول المتقدمة على كافة مستويات الحياة.

وتأتى احتفالات عمان بعيدها الوطني تجسيداً لما حققته السلطنة على مدى الأعوام الـ49 الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بخطى ثابتة ومتزنة رسمها السلطان قابوس بن سعيد إيماناً منه بأن المواطن العماني هو أساس تطور ورفعة سلطنة عمان.

وقد حرصت القيادة العمانية على تهيئة أسباب التقدم عن طريق التنمية وتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والأمان في البلاد عبر تهيئة المناخ المناسب للمضي قدماً في مسيرة الإنجازات التي تشهدها السلطنة.