مناورات إسرائيلية مفاجئة شمال قرب حدود لبنان وسوريا

المصدر: القدس المحتلة- د.ب.أ

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تمريناً عسكرياً مفاجئاً في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان وسوريا، بعد أيام من عدوان شنه على قطاع غزة المحاصر. وذكر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفحته على موقع «تويتر»، أن «تمريناً عسكرياً مفاجئاً لفحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية بدأ».

وأضاف أنه من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ، الذي يجرى في شمال فلسطين المحتلة وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن «المنطقة ستشهد حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع صافرات ودوي انفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات احتياط». ولفت إلى أن هذا التمرين هو الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار امتحانات الجاهزية. يأتي ذلك في ظل خشية إسرائيل من اشتعال الجبهة في الشمال.