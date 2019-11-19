الجيش الليبي يسيطر على منطقة الهيرة جنوب طرابلس

المصدر: ■ طرابلس-وكالات

أعلنت غرفة عمليات أجدابيا، التابعة للقيادة العامة للجيش، عن تمكن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي، من السيطرة على الطريق الرابط بين العزيزيه وغريان جنوب طرابلس.

وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع المليشيات الإرهابية.

وأكدت الغرفة العسكرية التابعة للجيش الليبي، وفق بيان مقتضب عبر صفحتها بفيسبوك، أن قوات الجيش، تمكنت من بسط سيطرتها على منطقة الهيرة، وذلك بعد الدخول في اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق.

كما أوضح مركز الإعلامي لغرفة عمليات القوات المسلحة الليبية، تنفيذ بعض العمليات النوعية، بمحور القويعة القرة بوللي، ضمن العمليات العسكرية لعملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، أن قوات الجيش هاجمت مجموعات الوفاق المسلحة، المتمركزة في المراصد، حتى مثلث الشريدات، موضحاً أنها كانت تقوم بعمليات الخطف على الهوية. وأكد سيطرة الجيش على المراصد، إضافة إلى قتل عدد من عناصر الوفاق، وهروب الباقين من كامل المنطقة، موضحاً أن القوات عادت لتمركزاتها بناءً على تعليمات غرفة العمليات.

وأشار المركز إلى أن الجيش أنهي في ساعات الليل الأخيرة، الهجوم على مثلث الزواتين، حتى المربع الإداري للمشروع بالقويعة، مُعلناً مقتل 5 عناصر من المليشيات، والقبض على أحد عناصرالميليشيات، وأن المجموعة المنفذة عادت لتمركزها دون أي خسائر.