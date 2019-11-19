اشتية: إسرائيل تسعى لتعطيل إجراء الانتخابات الفلسطينية

المصدر: غزة، رام الله - د.ب.أ

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس إسرائيل، بأنها تسعى إلى تعطيل إجراء انتخابات فلسطينية عبر التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وقال اشتية في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «أراد من العدوان على أهلنا في غزة أن يكون جزءاً من حملته الانتخابية الثالثة بالدم الفلسطيني، وأن يعطل الانتخابات الفلسطينية». وأضاف «لذلك علينا التمسك بخيار الانتخابات لمواجهة العدوان المستمر على شعبنا.

وليكون مدخلاً للوحدة وإنهاء الانقسام». وأشار اشتية إلى قتل إسرائيل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة غالبيتهم من النساء والأطفال من إجمالي 34 فلسطينياً استشهدوا في غارات على قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي. وعدّ أن ذلك يشكل «انتهاكاً فاضحاً لكافة القوانين والشرائع الدولية التي يجب أن توفر الحماية للمدنيين».