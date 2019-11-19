«مسام»: نزع 1658 لغماً وذخيرة خلال أسبوع

المصدر: الرياض- البيان، وكالات

أعلن المدير العام لمشروع مسام أسامة القصيبي أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 1658 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3186 لغماً.

وأضاف القصيبي أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر 1140 ذخيرة غير منفجرة و43 عبوة ناسفة.

وقال مدير عام مشروع مسام: إن الفرق الهندسية نزعت أيضاً خلال الأسبوع ذاته 464 لغماً مضاداً للدبابات و11 لغماً مضاداً للأفراد.

وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي أن الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 14 نوفمبر الجاري 105395 لغماً، ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

إلى ذلك، كشف تقرير لتحالف رصد بعنوان «ضحايا الألغام في اليمن» أن عدد الأشخاص الذين قتلوا بانفجارات الألغام الأرضية خلال الفترة من سبتمبر 2014 ولغاية يونيو 2018 بلغ 906 أشخاص. وتوزع هؤلاء القتلى على 19محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، وكان أعلى عدد لهؤلاء القتلى في محافظة تعز.

حيث بلغ عددهم 289 قتيلاً، تلتها لحج، الضالع، مأرب، وعدن، وقد بلغ عدد الرجال الذين قتلوا بسبب الألغام الأرضية 713 رجلاً، فيما بلغ عدد النساء 60، وذكر التقرير أن عدد القتلى من الأطفال بلغ 133 طفلاً. وتعرض 1034 ضحيــة للإصابـة بســبب انفجـارات الألغـام الأرضيـة والعبـوات الناسـفة التــي زرعتهــا ميليشـيا الحوثي يتوزعــون أيضـاً علــى 17 محافظة.