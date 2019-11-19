شظايا التظاهرات تصيب إقليم كردستان

المصدر: أربيل - وكالات

انعكست التظاهرات الاحتجاجية في العراق على إقليم كردستان العراق، حيث شهدت قطاعات اقتصادية عديدة تراجعاً نظراً لتعطل الخدمات في قطاعات أساسية في محافظات العراق الجنوبية، والتي تعد خط إمداد للبضائع باتجاه إقليم كردستان.

وبحسب تقرير لموقع قناة «رووداو»، يشير مختصون إلى أن سوق السيارات شهد تراجعاً بنسبة 60% وبلغت نسبة التراجع في سوق العقارات 40%.

وقال هونر عبداللطيف، المدير العام لشركة جيهان موتورز لتجارة السيارات: «التظاهرات وخاصة خلال الشهر الجاري انعكست بشكل كبير على تجارة السيارات في إقليم كردستان، ويعود ذلك إلى أن كردستان وأربيل خصوصاً تحولتا خلال السنوات الماضية لمركز تجارة السيارات بفضل استتباب الأمن والتسهيلات المقدمة في التسجيل ومنح اللوحات المرورية.