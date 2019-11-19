العراق: اكثر من 700 اصابة خلال التظاهرات ادرجت ضمن الاعاقات المزمنة

المصدر: بغداد - البيان

كشف مصدر طبي عراقي، أن أكثر من 700 إصابة خلال التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية أُدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، مبيناً أن العديد من الحالات ما زالت في المستشفيات.

وقال المصدر إن «الإصابات التي سجلت خلال فترة التظاهرات متباينة، وهي تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي»، مبيناً أن «أكثر من 700 من تلك الإصابات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، وأغلبها كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم».

وأضاف إن «بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت بحالات إعاقة لا يمكن علاجها»، مشيراً إلى أن هناك حالات تحتاج إلى عمليات جراحية.