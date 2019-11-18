أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الدولة

المصدر: كونا

بعث صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.