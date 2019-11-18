أمير الكويت: لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة إلى اخوانه وأبنائه المواطنین اليوم لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى.

وقال : لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام.

وأضاف : نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام وهو قضاء مشهود.

وتابع: إن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ينص دستورها على "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات.

وقال : نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة وإلتزامنا بواجب حماية حرمتها ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته .

وأوضح أنه لما كان هذا الموضوع الآن برمته منظور لدى القضاء فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام إنتظارا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالإستقلال

واختتم قائلا: أدعو إخواني وأبنائي المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته .