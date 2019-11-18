وكالة الأنباء الكويتية تنفي بثها خبراً عن تعيين ناصر صباح الأحمد رئيساً للوزراء

المصدر: كونا

نفت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) قطعیاً صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الیوم الاثنین من بثھا خبرا نسب إلیھا حول "أمر أمیري بتعیین الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء".

وقالت الوكالة في ھذا الصدد انھا لم تبث قطعیاً أي خبر بھذا الشأن مشیرة إلى أن الذي نشر ھذا الخبر لا یتبع لھا ولا یمثلھا ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحري الدقة في تداول ونقل المعلومات والاخبار وعدم الالتفات الى الاخبار مجھولة المصدر والحرص على استقاء المعلومات من مصادرھا الصحیحة والرسمیة.

وأكدت الوكالة احتفاظھا بحقھا القانوني في مساءلة أي جھة أو شخص أمام القضاء الكویتي یثبت وقوفه وراء ھذا الخبر غیر الصحیح.