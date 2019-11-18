جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تشكيل الحكومة

المصدر: كونا

اعتذر الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء لأمير الكويت صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد تعيينه مجددا رئیسا لمجلس الوزراء وتكلیفه بترشیح أعضاء الوزارة الجديدة.

وقال جابر المبارك في بيان،

"قد تلقیت بید التقدیر أمر سموكم حفظكم الله ورعاكم المؤرخ 18 من نوفمبر 2019 بتعییني مجددا رئیسا لمجلس الوزراء وتكلیفي بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وھي ثقة أعتز بھا وتعني لي الكثیر أرفع لمقام سموكم عنھا كل الشكر والتقدیر وكم كنت أتمنى تنفیذ أمركم السامي استكمالا للجھود التي بذلت في خدمة الكویت الغالیة وأھلھا.

إلا أنھ یا صاحب السمو یحول بیني وبین تنفیذ أمركم السامي ھذا ما عجت بھ وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بھا شبھة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظیم الذي أقسمتھ مرارا أمام الله ثم أمام سموكم وأمام مجلس الأمة الموقر وأھل الكویت جمیعا وھي أكاذیب لا صلة لھا بالحقیقة صادرة بكل أسف من زمیل وأخ تربطني بھ زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعین عاما ناھیك عما ینطوي علیھ

تصرفھ من تداعیات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سیما أننا في دولة القانون والمؤسسات.

أما وقد أصبح الأمر بین یدي قضائنا العادل النزیھ الذي یحظى باحترامنا وتقدیرنا جمیعا فإنھ احتراما لثقة سموكم الغالیة وتقدیرا لأھل الكویت الكرام أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي واخلاصي في خدمة وطني وما یستلزمھ ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن ھذا التعیین راجیا تفضلكم بقبولھ.

ویشھد الله على أني طوال مدة خدمتي قد اجتھدت في بذل قصارى جھدي ونفسي من أجل النھوض بواجبات منصبي واضعا نصب عیني دائما ثقة سموكم الغالیة وتطلعات أھل الكویت جمیعا في تحقیق رفعة الوطن وازدھاره وحمایة مقدراتھ ومصالحھ وأموالھ.

وإذ أجدد لسموكم خالص التقدیر والاعتزاز بما حظیت بھ من ثقة سموكم وتوجیھاتكم السدیدة في أي منصب كلفتموني بھ مؤكدا بأني كنت وسأظل

جندیا مخلصا لوطني الغالي ولسموكم - حفظكم الله ورعاكم .

وأسأل الله سبحانھ أن یوفقكم برعایتھ وعنایتھ وأن یسدد دائما خطاكم وأن یحفظ كویتنا الغالیة من كل سوء.



وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام والتقدیر

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ"

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