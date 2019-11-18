الإعدام والسجن لمتهمين في اعتداء إرهابي بمصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في مصر، أمس، بإعدام الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري (ليبي الجنسية) شنقاً وسجن 21 آخرين في حادث الواحات الإرهابي.



وتضمن قرار المحكمة معاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، ومتهم آخر بالسجن المشدد 15 عاماً، بالإضافة إلى تسعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد خمس سنوات ومعاقبة خمسة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات، وعاقبت متهماً واحداً بالحبس لمدة ثلاث سنوات.



وقضت أيضاً ببراءة 30 متهماً في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري وإصابة 13 آخرين. ووقع الحادث في 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كيلومتراً، حيث هاجمت المجموعة الإرهابية الكمين الأمني وقامت باغتيال 16 وإصابة 13 من قوة الكمين.

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