رئيس مجلس الأمة الكويتي: لا نية لحلّ البرلمان

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغه بأنه سيجرى تشكيل الحكومة الجديدة قريباً، وأكد عدم وجود أي نية لديه لحل مجلس الأمة، وأن المجلس باقٍ حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، ثم إتمام الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وأوضح الغانم أن المجلس لم يقصر في القيام بما هو مطلوب منه، لافتاً إلى أنه يجرى التعامل مع الأمور في نصابها، وأنه لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان مركزه، وأنه لا حماية للفاسدين، وأن المخطئ يتحمل مسؤولية ما اقترفه من خطأ.

وشدد الغانم على أن المجلس ليس طرفاً في أي صراع، وليس مع طرف ضد آخر، لكنه مع محاربة الفساد.